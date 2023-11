Ciclismo. La Catena Incatricchiata 2023 a Sonny Colbrelli, sabato la cena evento a Villanova d'Albenga

“La Catena incatricchiata” premia ogni anno la persona, il personaggio, l’atleta che, nel momento topico di qualcosa, incappa in un “infortunio” che ne limiti o precluda il risultato. L’ambito in cui verrà assegnato il Premio è prettamente quello ciclistico, ma la giuria può indicare talvolta anche persone e professionisti di altri settori. Quest’anno “La Catena Incatricchiata” è stata assegnata a Sonny Colbrelli. Come ogni stagione nel ciclismo episodi ce ne sono tanti ed addirittura ne avvengono a decine a volte in una stessa gara, ma questa volta è stato scelto quello occorso lo scorso anno a Sonny Colbrelli che dopo aver conquistato una fantastica Parigi-Roubaix, poco tempo dopo per motivi di salute ha dovuto appendere la bici al chiodo”. La serata vedrà la partecipazione delle “voci del Ciclismo” di Eurosport , Luca Gregorio e Riccardo Magrini i quali, tra l’altro , al di fuori delle telecronache , hanno dato vita ad un sodalizio musicale di successo, i “Canevecchio Sa-und” attualmente in Tour per la nostra penisola, isole comprese!

SPIRITO DEL PREMIO

Il premio non ha alcun valore venale ma vuole essere un riconoscimento e un risarcimento morale al personaggio (e all’atleta) che dopo immani fatiche e sacrifici deve fare i conti con la sfortuna, il tutto in uno spirito di goliardia, allegria ed amicizia ricordando che, L’ultimo gradino della cattiva fortuna è il primo della buona” (Carlo Dossi, Note Azzurre, 1870/1907).

NASCITA ED ORIGINE DEL PREMIO

Il premio nasce da un’idea di Massimo Botti e Riccardo Magrini in seguito alla celebre frase con la quale quest’ultimo, in diretta su Eurosport , durante la 15^ tappa del Tour de France 2010, descrisse l’incidente meccanico accaduto ad Andy Schleck durante un attacco sul Port de Bales e che gli costò la perdita della maglia gialla a favore di Alberto Contador.

ALBO D’ORO DEL PREMIO

2013 Alessandro Ballan

2014 Alessandro Petacchi

2015 Oscar Gatto

2016 Moreno Moser

2017 Riccardo Magrini

2018 Gianluca Brambilla e Claudio Pasqualin

2019 Matteo Trentin

2020\2021 non assegnato causa Covid

2022 Rafal Majka

2023 Sonny Colbrelli