Calcio, Finale. Primo contatto con Andrea Biolzi, colloquio nel pomeriggio con il tecnico ingauno

Non ha perso tempo la dirigenza del Finale dopo le dimissioni presentate da mister Monti ieri sera, dopo la sconfitta interna contro il Pra.

Già oggi pomeriggio si sono svolti i primi summit, con mister Andrea Biolzi a colloquio con il club di Via Brunenghi.

Rumors su altri profili erano già emersi la scorsa settimana: si era parlato di Delfino, Biffi e del tecnico della Juniores, Marco Mambrin.

I tempi di attesa per la fumata bianca non dovrebbero essere particolarmente lunghi, già domani non sono da escludere novità di rilievo.