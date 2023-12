“10 km di Spotorno”: il provvedimento di chiusura strade

Sospensione temporanea della circolazione, il 10 dicembre dalle ore 10 alle ore 11.30, nei tratti di strada interessati dal percorso della competizione sportiva agonistica podistica denominata “10 km di Spotorno”.

Visto che, il numero dei partecipanti è stimato in 300/400 persone circa, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica con partenza da Spotorno piazza Ferrer e arrivo a Spotorno nello stesso luogo, SS1 Aurelia nel tratto compreso tra il km 585+400 e il km 586+350 e nella S.P.62, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.