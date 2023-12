Giudice Sportivo, Promozione: quattro turni ai tecnici Fiorio e Poggi, squalifiche importanti da Camporosso - Legino

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 3/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/12/2023 DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, con p.e.c. in data 4 Dicembre 2023, h. 15:11:07;

• Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

• Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 6 Dicembre 2023 16:34:21 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

• Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, riguardanti un supposto errore tecnico del ddg;

• Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO ha chiesto che non venga omologato il risultato conseguito sul campo e che venga disposta la ripetizione della gara in esame;

• Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; Il G.S. Dispone:

• Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;

• Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 14/12/2023, comunicandolo alle società DON BOSCO SPEZIA CALCIO e FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

Firmato

Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2023

RISSO ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR) (infrazione segnalata da parte di un AA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

A fine gara rivolgeva ripetutamente alla terna espressioni gravemente irriguardose e lesive del prestigio arbitrale (art.36 novellato CGS - sanzione motivata anche perché i fatti si sono svolti a fine gara - sanzione rilevata da parte di un AA)

FIORIO LUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

Dopo l'assegnazione di un calcio di rigore agli avversari, usciva dalla propria area tecnica e rivolgeva alla terna arbitrale espressioni ingiuriose urlando;, dopo essere stato richiamato più volte da un AA affinché tornasse nella propria area tecnica, si rifiutava continuando a protestare reiteratamente (art. 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE

COLA EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ADAMI SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PANDISCIA ANTONIO (SAN CIPRIANO)

STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

A gioco fermo, in seguito ad una mass confrontation, colpiva violentemente con un calcio ad una gamba un avversario senza conseguenze lesive; al termine della gara, poi, mentre la terna si recava nello spogliatoio, tentava di avvicinarsi ai dddg con fare minaccioso e rabbioso, venendo fermato nell'intento da un dirigente della propria società.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

A gioco fermo, in seguito ad una mass confrontation, in reazione ad un fallo di violenza subìto, stringeva con forza al collo l'avversario senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRIPI DAVIDE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

A fine gara sfidava platealmente un avversario cercando il contatto fisico, non riuscendovi soltanto per l'intervento dei suoi compagni che lo bloccavano e lo trascinavano via.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

AMUD NAIN EZEQUIEL (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

CARLINI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

BALLONE LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES

) PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

VALCAVI EMANUELE (PRA F.C.)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

CARUSO SAMUELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GRECO DANIELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

ARENA LUIGI (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)

TOSCANO FLAVIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

ANSALDO FABIO (PRAESE 1945)

PONS RICCARDO (PSM RAPALLO)

TAZZER MARCO (PSM RAPALLO)

FRECCERO LUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

FAGANDINI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CANERI LUCA (CADIMARE CALCIO)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

PEDACI LUIGI (CANALETTO SEPOR)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

MORETTI LUCA (CARCARESE)

CONDORELLI NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

RENDA LEONARDO (FINALE)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ANDREOLI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

JOVANOV GORAN (NEW BRAGNO CALCIO)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

D AMOIA DIEGO (PRAESE 1945) 41/29

MANGINI LORENZO (PSM RAPALLO)

META ARVI (QUILIANO&VALLEGGIA)

NDIAYE PAPA NDONGO (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)

MAMONE LORIS (CAMPOROSSO)

MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

FALLI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VARGAS ROJAS KEVIN (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

DEL SANTO MANUEL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CICERI NICCOLO (LITTLE CLUB JAMES)

DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

BREEUWER LUCA (PONTELUNGO 1949)

ORTU LUCA (PSM RAPALLO)

PEIROTTI MICHELE (SAN CIPRIANO)