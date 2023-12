Celle Varazze, all'Olmo Ferro arriva dopo anni il bar. La società: "Potrebbe essere operativo in occasione del memorial Fulcner"

"Il bar alla Natta si fa".

Questo l'annuncio del Celle Varazze che fa seguito all'anticipazione dello scorso marzo (leggi QUI).

Dopo anni e anni di attesa e richiesta a più riprese da parte degli spettatori dei match delle giovanili e della prima squadra della società che milita in Promozione, con un verbale congiunto sottoscritto lo scorso 23 febbraio la Commissione Paritetica (formata dagli assessori o Delegati allo sport dei due comuni di Celle e Varazze e dai rispettivi dirigenti o responsabili di servizio) era stata individuata la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di un bar nella palazzina destinata alla ex sede del Varazze Calcio.

Il comune di Celle ha anticipato la spesa all’inizio dei lavori da eseguirsi e comunque successivamente la spesa sarà ripartita nella percentuale del 50% a carico di ciascuna amministrazione.

L'amministrazione comunale aveva affidato l'incarico professionale per uno studio di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione del punto ristoro.

"Ieri finalmente è arrivata l'ufficialità. Stiamo lavorando per renderlo operativo nel minor tempo possibile. Potrebbe già essere a "lavoro" il 29 Dicembre in occasione del Memorial G.Fulcner. Anzi divertiamoci, che nome proponete? Prende quota...il bar della Natta" continuano dalla società cellese-varazzina.