 / Calcio

Calcio | 27 aprile 2026, 10:11

Calcio | Vado. Mancuso rilancia subito: "Sarebbe un sogno vincere lo Scudetto. La gioia più bella? La felicità dei Tarabotto" (VIDEO)

Calcio | Vado. Mancuso rilancia subito: &quot;Sarebbe un sogno vincere lo Scudetto. La gioia più bella? La felicità dei Tarabotto&quot; (VIDEO)

Non poteva che concludersi tra i gavettoni l’intervista a Paolo Mancuso.

Il direttore sportivo del Vado, in appena tre anni, è riuscito a centrare la sua seconda promozione in Serie C, dopo l’impresa di due stagioni fa sotto le insegne del Sestri Levante.

Con i corsari arrivò addirittura la vittoria del titolo nazionale, un traguardo che il dirigente rossoblù non nasconde di voler provare a replicare.

Un pensiero speciale, infine, Mancuso lo ha dedicato alla famiglia Tarabotto, capace di coronare il proprio percorso nel mondo del calcio con l’approdo in terza serie.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium