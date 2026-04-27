Calcio | Vado. Mancuso rilancia subito: "Sarebbe un sogno vincere lo Scudetto. La gioia più bella? La felicità dei Tarabotto" (VIDEO)

Non poteva che concludersi tra i gavettoni l’intervista a Paolo Mancuso.
Il direttore sportivo del Vado, in appena tre anni, è riuscito a centrare la sua seconda promozione in Serie C, dopo l’impresa di due stagioni fa sotto le insegne del Sestri Levante.
Con i corsari arrivò addirittura la vittoria del titolo nazionale, un traguardo che il dirigente rossoblù non nasconde di voler provare a replicare.
Un pensiero speciale, infine, Mancuso lo ha dedicato alla famiglia Tarabotto, capace di coronare il proprio percorso nel mondo del calcio con l’approdo in terza serie.