Calcio | La Nolese torna in Prima Categoria dopo 47 anni. Mister Saccone: "Siamo stati tutti bravi: questa festa ce la siamo guadagnata"

Più che un traguardo arrivato all’ultimo respiro, in casa Nolese la promozione in Prima Categoria dopo 47 anni dall'ultima volta ha portato l'aria tipica del punto d'arrivo di un percorso costruito nel tempo.

Emerge chiaro il concetto dalle parole dello staff tecnico di mister Pietro Saccone, col vice Luca Maretti e il preparatore dei portieri Marco Fontana, che leggono questo successo come il frutto di una crescita continua, lontana dall'episodio o dalla casualità.

Il lavoro quotidiano di otto mesi e una visione più ampia, fatta di fiducia reciproca e di uno spogliatoio che ha trovato nel tempo via via la propria identità facendolo diventare uno dei fattori decisivi, così come la capacità di restare agganciati a un campionato combattuto fino all’ultimo secondo, contro avversarie di livello.

Mister Saccone non separa così il risultato dal contesto: il ritorno in Prima Categoria, atteso da quasi mezzo secolo, diventa la naturale conseguenza di un ambiente che è cresciuto insieme alla squadra.