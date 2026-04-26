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Calcio | 26 aprile 2026, 19:45

Calcio | Vado in Serie C, le prime immagini delle celebrazioni rossoblu

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Lorenzo Tortarolo

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