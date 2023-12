Tanta carota ma anche un pizzico di bastone per non allenatare la tensione: fabio Fossati si presenta così in sala stampa dopo il 4-1 con la Vogherese.

Una prestazione strappa applausi per intensità, determinazione e qualità, grazie anche al contributo di due giocatori che hanno saputo cogliere la propria occasione come Gabriele Boloca, infortunato nella prima parte di stagione, e Davide Di Stefano, oggi schierato attaccante al posto di Esposito: