Calcio, Serie D. Penultimo appuntamento interno del 2023 per Albenga e Vado, Vogherese e Bra gli avversari di giornata

Ultimo strappo prima di una pausa a dir poco meritata per tutte le 20 squadre del girone A di Serie D.

Nei prossimi dieci giorni le 19 partite del girone di andata saranno infatti in archivio, in attesa di comprendere gli eventuali sviluppi all'interno della graduatoria dopo la non omologazione del risultato tra Bra e Alcione.

Una dinamica a cui guarda con attenzione l'Albenga, oggi in campo al "Riva" contro una Vogherese incisiva a livello di mercato. Gli ingauni sono reduci dai due pareggi contro Gozzano e Chisola e puntano a chiudere al meglio un 2023 a dir poco indimenticabile.

Sul fronte Vado ci si attende una continuità sul piano dei risultati per puntare ai vertici. L'auspicio dei rossoblu è che il successo di Voghera abbia tolto il tappo a una squadra solida in fase di non possesso ma ancora parzialmente inespressa dalla cintola in su.

La partita delle 14:30 al Chittolina contro il team di Floris rappresenterà la miglior cartina tornasole per valutare i progressi della squadra di mister Cottafava.

Il programma: