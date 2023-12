Il comunicato:

"Benvenuto a Papa Ndiaye Ndongo, attaccante leva 2002, proveniente in prestito dal Quiliano & Valleggia che ringraziamo per la collaborazione con la nostra Società in primis nelle persone del Presidente e del DS Antonio Marotta.

Papa prima di accasarsi nel Quiliano & Valleggia in Promozione ha indossato la maglia della Vadese in Prima Categoria

Benvenuto al Città di Savona".