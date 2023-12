Calciomercato, Nolese. Sali, Buzzurro e Mombrini per l'attacco biancorosso. Avalli e Canevari passano alla Virtus Don Bosco

Rinforzi in attacco per la Nolese, che nel giro di pochi giorni si assicura tre nuove frecce per il suo arco.

Il primo rinforzo arriva dalla Virtus Don Bosco il giovane attaccante Andrea Sali, classe 2005, che vestirà la casacca biancorossa nel contesto dell’operazione di scambio che ha portato Avalli e Canevari alla società varazzina.

Andrea ha giù esordito domenica scorsa nella netta vittoria sul Cengio, subendo purtroppo un infortunio muscolare solo dopo 20’ di gioco.

Ulteriore rinforzo per la rosa allenata dal Mister Magalino è l’inserimento del centravanti Nicolò Buzzurro, classe 2000, con esperienze del Finale Ligure e nella stessa Nolese, dove promosso dalla Juniores si era messo in luce realizzando tre reti.

Terzo elemento in ingresso è il ritorno all’attività dello svincolato Edoardo Mombrini, esterno offensivo classe 1994, che dopo una stagione di inattività si rimette a disposizione del sodalizio nolese.