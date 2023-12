Calcio, San Francesco Loano. Il dg Burastero volta pagina: "Testa subito al Finale, ci aspetta una gara tosta"

Le attenzioni primarie sono tutte rivolte alla partita di domenica contro il Finale, ma è naturale per la San Francesco Loano aver incassato con rammarico la lunga serie di squalifiche comminate dal Giudice Sportivo.

A farne le spese è stato anche il direttore generale Roberto Burastero:

"La squadra è ben focalizzata sul derby con il Finale: abbiamo tutti voglia di chiudere nel migliore dei modi un girone di andata che è stato a dir poco strepitoso.

In merito al comunicato di ieri sera non possiamo che essere dispiaciuti, non tanto per la semplice direzione di gara contro la Sestrese, a cui faccio i complimenti per la vittoria, ma in particolar modo per il rapporto che si è instaurato tra arbitri e tesserati.

Avere un dialogo più aperto, rispettando i reciproci stati d'animo pre e post partita sarebbe a dir poco auspicabile. Nei referti a volte vengono pubblicati aspetti fin troppo enfatizzati, mentre non vengono riportate le affermazioni delle terne, a volte taglienti o poco opportune.

Ora però voltiamo pagina, ci aspetta una gara davvero impegnativa contro il Finale: avremo qualche assenza, ma contiamo su tutti i nostri giocatori, compresi i nuovi".