Voglia di reagire e la certezza di aver disputato la migliore prestazione dell'anno.

E' questa la sintesi di Gianluca Bova dopo la sconfitta odierna con la Vadese.

Il portiere biancoblu non butta via i 90 minuti disputati contro gli azzurrogranata, nonostante la sfida del Faraggiana non abbia portato punti in dote alla graduatoria del Città di Savona.