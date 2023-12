Calcio. Eccellenza, l'Imperia pronta a chiudere l'andata. Buttu: "Vogliamo restare nel gruppo di testa"

Nella trasferta contro il Golfo Pro Recco di domani, si chiuderà il girone d'andata dell'Imperia in questo campionato di Eccellenza. Un torneo fin qui tiratissimo in vetta, con quattro squadre racchiuse in un solo punto. Un girone che il mister nerazzurro Pietro Buttu analizza e commenta così:

"Fin qui abbiamo fatto un buon percorso, sono contento della crescita che abbiamo avuto. L'obiettivo ora è quello di restare nel gruppo di testa, senza dimenticarci che siamo stati anche a 8 punti dalla vetta a un certo momento della stagione. La favorita da questo momento in poi si sposta sulla Cairese, per il mercato importante che hanno fatto. Ma anche Campomorone e Rivasamba sono tra le prima con merito, per quanto hanno fatto finora. Per stare lassù serve dare continuità di risultati, per questo anche domani servirà una grande prestazione".

Un ruolino di marcia invidiabile in casa, solo vittorie ad eccezione del pari di domenica contro l'Athletic Club Albaro, mentre in trasferta i nerazzurri hanno fatto fatica a decollare: la prima vittoria esterna è arrivata solo nell'ultima occasione a Pietra Ligure. Anche in questo senso, sul campo levantino si andrà a cercare una continuità che alla lunga potrebbe essere preziosa.

"Mi aspetto una gara sulla falsariga di quella di domenica scorsa - chiosa Buttu - anche perché nel caso del Golfo Pro Recco conosco bene l'entusiasmo di una neopromossa al primo anno in categoria, mi ricordo il primo anno con il Finale nel 2012. Sarà una gara con le difficoltà tipiche di incontri di questo tipo".

Sarà al completo l'Imperia nell'ultima del girone di andata, senza assenze per infortuni o squalifiche. Dopodiché, l'attenzione si sposterà sulla finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza, in programma sabato 23 alle 15 all'Olmo-Ferro di Celle Ligure: "Abbiamo fatto un percorso vero in Coppa, dove nessuno ci ha regalato nulla. L'Imperia è il detentore regionale e ci teniamo a confermarci. È un percorso che sicuramente ci ha portato via delle energie in questi mesi ma penso che il doppio filo con il Campionato abbia inciso positivamente" conclude Buttu.