Calcio. Prima Categoria B. Colpaccio Vadese al "Faraggiana", la rete di Vallone piega il Città di Savona

CITTA' DI SAVONA - VADESE 0-1 (53' Vallone)

Finisce qui! La Vadese ferma la corsa del Città di Savona, il gol di Vallone regala tre punti pesanti alla squadra di Monte

94' pestone di D'Anna su Ferrara, giallo per il terzino

93' è entrato anche Ndiaye nel Savona, striscioni in formazione super offensiva in questi ultimi scampoli di gara

92' sventagliata di Diroccia in area avversaria, la fa da padrone Mitu che in presa alta fa sua la sfera

91' Giannone cerca l'incrocio, Bova in tuffo riesce a respingere, resta in attacco la squadra di Monte

90' D'Anna guadagna una preziosissima punizione dal limite, ottima la prova del numero tre azzurrogranata

90' sei minuti di recupero

85' contropiede Vadese sull'asse Diarra-Tona, il sinistro dell'attaccante ex Speranza finisce alto

84' Cherckez al posto di Fancellu, altro debutto in casa savonese

82' Diarra ammonito per simulazione dopo un contrasto in area con Diroccia

81' punizione di Ferrara, spiovente in area e carica su Mitu in uscita alta, respira la squadra di Monte

80' parte l'assalto finale del Città di Savona, Vadese a protezione del vantaggio dietro la linea della palla

75' ancora lo strappo micidiale di Ferrara sulla destra, altro pallone in mezzo su cui si avventa Rapetti, conclusione in scivolata che termina direttamente sul fondo

71' ammonito Garbini, toccato duro Fancellu a palla lontana

65' Esposito dal fondo mette in mezzo un pallone che Rapetti non riesce ad arpionare, gesto di stizza per l'attaccante biancoblu

62' Città di Savona a millimetri dal pareggio! Accelerazione micidiale di Ferrara, traversone basso sul secondo palo dove Romano, in scivolata, centra il palo

60' Salis chiede il cambio, Monte inserisce subito Fiori

59' Diroccia in diagonale trova solo l'esterno della rete con poca luce per impensierire seriamente Mitu, continuano a scaldarsi tutti i componenti della panchina savonese

58' Città di Savona in difficoltà, tanti errori in fase di impostazione e rischio di subire ripartenze che si sta alzando con il passare dei minuti

56' finisce la partita di Vallone, al suo posto Tona

53' VALLONE! VADESE IN VANTAGGIO! Realizza il numero sette con una gran botta che fulmina Bova, esulta il pubblico di fede azzurrogranata, 0-1 al "Faraggiana"

52' Signori dal limite, "puntata" controllata in due tempi da Bova, ma è una Vadese pimpante quella rientrata in campo dopo l'intervallo

51' debutto in biancoblu per Barone, fuori Beani

50' Giannone si divora il vantaggio: D'Anna, dalla sinistra, mette in mezzo un pallone preciso per il numero dieci che calcia di prima col mancino sparando sopra la traversa

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Nulla di fatto sulla battuta dell'ultimo corner del primo tempo, squadre al riposo sullo 0-0 al "Faraggiana", tra poco il racconto della ripresa

45' Salis chiama, Bova risponde da campione! Sassata col mancino dal vertice dell'area piccola da parte del numero nove azzurrogranata, grande parata dell'estremo difensore savonese che alza in angolo

43' proteste dei padroni di casa per un tocco di mano in area, Porzio lascia correre, episodio da rivedere

43' altra traiettoria non impeccabile di Ferrara, rimessa dalla parte opposta con i biancoblu che restano in proiezione offensiva

42' Pulina non rischia sulla pressione di Romano e appoggia oltre la linea di fondo, ennesimo corner per il Savona

41' squadre più lunghe in questo finale di tempo, Monte dalla panchina si sgola cercando di tenere alta l'attenzione dei suoi giocatori

40' gran movimento di Rapetti, che d'esterno si libera al tiro trovando però un super Mitu in traiettoria, bravo il portiere ex Albenga a chiudere lo specchio al centravanti savonese

38' il mancino di Ferrara non inquadra lo specchio, conclusione da dimenticare per l'esterno offensivo degli striscioni

37' Signori da dietro su Beani pronto a calciare da fuori, Porzio concede punizione al Città di Savona, posizione centrale, circa 22-24 metri dalla porta di Mitu

35' occasionissima Vadese! Vallone a tu per tu con Bova non riesce a superare il portiere biancoblu, bravo a chiudere lo specchio e a respingere il destro troppo debole del numero sette

34' Romano imbuca per Esposito che slalomeggia in mezzo a un paio di avversari prima di venire chiuso dal ripiegamento difensivo azzurrogranata al momento del tiro

29' sciupa una buona occasione Salis, destro di prima intenzione sulla corta respinta della difesa biancoblu e pallone che finisce abbondantemente alto

27' Ferrara troppo sul primo palo, dove ha vita facile Xhuri

26' Diroccia apre bene per Romano in campo aperto, l'ex Albissole vince il rimpallo con Garbini e calcia verso lo specchio trovando la deviazione di un avversario, nuovo giro dalla bandierina

23' Garbini si sgancia a destra e appoggia per Vallone, cross completamente fuori misura che non crea problemi all'interno dell'area savonese

19' Mitu a mani unite respinge il mancino da fuori scagliato da Rizzo, il Città di Savona ha alzato il proprio raggio d'azione in questa fase

18' intervento in ritardo su Rizzo, Mandaliti è il primo ammonito della gara

15' risponde la Vadese: Vallone in area viene chiuso dall'ottima diagonale di Esposito, sul corner seguente ci prova D'Anna a coordinarsi al limite dell'area piccola, ma il signor Porzio di Genova ravvisa un fallo in attacco

13' occasione per la squadra di Caredda: Romano dal fondo mette in mezzo un pallone forte e teso che Beani non riesce a deviare verso lo specchio, Mitu fa sua la sfera

10' pallone in mezzo allontanato da Xhuri, il Città di Savona tenta di alzare il ritmo dopo un primissima fase di studio

9' ci prova dal limite Rapetti, destro masticato che viene comunque deviato da un difensore, primo giro dalla bandierina a favore dei biancoblu

5' Beani imbuca bene per Fancellu che sale sulla destra, perde poi l'attimo per calciare la squadra biancoblu e l'azione sfuma

3' Vadese subito in avanti, batti e ribatti in area in cui ha la meglio la difesa di casa

1' si parte! Divise tradizionali per le due squadre, giornata soleggiata ma sferzata da un fastidioso vento da nord che si fa sentire sul rettangolo di gioco

PRIMO TEMPO

Formazioni :

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Esposito, Diroccia, Apicella, Kuci, Romano, Rizzo, Rapetti, Ferrara, Beani

A disposizione : Superchi, Incorvaia, Marrapodi, Barone, Cherckez, Palumbo, Caredda, Ndiaye, Doci

Allenatore : Caredda

VADESE: Mitu, Pulina, D'Anna, Xhuri, Garbini, Signori, Vallone, Mandaliti, Salis, Giannone, Raffa

A disposizione : Ceraolo, Berardinucci, Sarpa, Vassallo, Fiori, Marchelli, Diarra, Martino, Tona

Allenatore : Monte

Arbitro: Porzio di Genova