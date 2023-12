Calcio. In quattro per il titolo di campione d'inverno, oggi si chiude il girone di andata

Bisogna prendere in mano gli almanacchi per scoprire quando tre squadre si sono presentate, alla vigilia dell'ultima giornata del girone di andata, appaiate in vetta.

Rivasamba, Campomorone Sant'Olcese e Cairese guidano la classifica, con l'Imperia staccata di appena un punto.

Il titolo platonico di metà campionato è quindi in ballo per ben quattro società, in attesa di capire cosa racconteranno le sfide del pomeriggio.

I calafati saranno di scena a Pietra Ligure, la squadra di mister Diego Alessi sarà ospite della Genova Calcio, mentre l'Imperia ha fatto rotta verso levante per affrontare il Golfo Paradiso. L'unica partita interna del lotto sarà giocata dalla Cairese, contro il Taggia.

Tre saranno gli incontri nel genovesato: Angelo Baiardo - Voltrese, Arenzano - Forza e Coraggio e Athletic Albaro - Serra Riccò.

Completa il programma Sammargheritese - Busalla.

Il programma: