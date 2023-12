Calcio. Poker di Natale per Rattalino: "In attacco possiamo alzare il nostro livello, mediana speciale con Pollio e Guardone"

E' un natale di grande serenità quello che si appresta a vivere l'Andora.

Il secondo 4-1 consecutivo, maturato ieri sera al Riva con il Vadino, ha permesso ai biancoblu di mettersi alle spalle un periodo non semplice sul fronte dei risultati.

La sosta non viene vista come un interruzione del percorso per mister Rattalino, anzi, ci sarà l'occasione per oliare ulteriormente i meccanismi soprattutto sul fronte offensivo.

Mister, una vittoria importante sotto diversi aspetti ieri sera al Riva.

"La squadra ha disputato una buona gara sia per attenzione che per contenuti proposti. Siamo quasi a un nuovo inizio dopo gli innesti delle scorse settimane: ci hanno permesso di crescere sia sotto l'aspetto dell'intensità che della qualità. Peccato aver perso qualche punto di troppo, ma contiamo di recuperare nel girone di ritorno".

Battuello non al meglio, un grande assist di Melegazzi e la sensazione che abbiate un margine di crescita enorme dalla cintola in su.

"Eè proprio così. Ieri sera Giorgio non era al top, ma si è sacrificato con grande generosità realizzando una rete. Aspettiamo di inserire anche nei meccanismi Melegazzi, autore ieri di un bell'assist, Roda e di riavere De Boni e Greco, senza dimenticarci di un talento come Tahiri. Sul fronte difensivo la squadra ha invece dimostrato sempre compattezza, sintomo di grande applicazione da parte di tutti".

La strana coppia è la cerniera mediana nel vostro 4-2-3-1: un talento di prospettiva come Guardone e un Tiziano Pollio tirato a lucido come non mai.

"Tiziano ha disputato un girone di andata sontuoso: non ha saltato un allenamento e oltre alle sue note qualità tecniche ha saputo approcciarsi alla grande a un ambiente che comunque ha fiducia in lui. Matteo è il futuro, con il giusto atteggiamento lo vedremo presto in categorie superiori. L'auspicio è che possa mantenere la sua posizione in mezzo al campo, nel rispetto delle sue peculiarità, senza che venga dirottato in altri ruoli".