Calcio, Prima Categoria. In sei nei gironi A e B per il titolo d'inverno

Il programma del girone B è stato quasi portato a compimento nel pomeriggio di ieri.

Attenzione però a sottovalutare le sole due gare del pomeriggio, perchè Albissole - Olimpic e Speranza - Borgio Verezzi saranno determinanti per capire chi svetterà al termine del girone d'andata davanti a tutti.

Anche i rossoblu sono infatti in corsa (a patto di ottenere i tre punti al Santuario), nel caso i ceramisti non dovessero battere i genovesi.

Nel girone A la battaglia è racchiusa tra Millesimo e Baia Alassio: alla squadra di Macchia sarà sufficiente battere in trasferta la Virtus Sanremo per concludere l'anno in vetta.

In trasferta anche le vespe, avversaria di giornata l'Altarese.

Il navigatore di Cengio e Plodio avrà coordinate ponentine, complici le trasferta con Argentina e Oneglia. Profumo di derby invece tra Ospedaletti e Golfo Dianese.

Alle 18:00 il posticipo tra San Filippo Neri Yepp Albenga e Virtus Sanremo.

Il programma: