E' stato comminato nella giornata odierna un punto di penalizzazione in classifica per l'Albenga.

La Giustizia Sportiva ha infatti sanzionato la presenza nella scorsa stagione, all'interno della Juniores d'Eccellenza, di un giocatore non tesserato, sceso in campo in due partite: Albenga - Legino e Vallescrivia - Albenga.

In sede di responsabilità oggettiva è stato sanzionato il club bianconero nel campionato attuale.

L'Albenga scende così a 32 punti.

La nuova graduatoria.