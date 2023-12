Calcio, Baia Alassio. Venerdì scatta la Winter Cup

Al via venerdì 29 dicembre la “Winter Cup”. Il torneo, giunto ormai alla 19a edizione, oltre che essere un grosso richiamo sportivo assume sempre più una valenza turistica con ben 40 squadre che arrivano da fuori regione. Saranno nove giornate di gare con ben 191 partite in programma. Diverse le categorie di bambini partecipanti. Si comincia con i “Piccoli amici U7/U6 2017-2018 (5-5)”; quindi il giorno successivo il 30 dicembre con i “Primi calci U9/U8 2015/2016 (5-5); il 2 gennaio invece sarà la volta dei “Pulcini U10 201/2016 (5-5); il 2 gennaio invece sarà la volta dei “Pulcini U10 2014 (7-7)”; nello stesso giorno scenderanno in campo anche i “Pulcini U11 2013 (7-7)”; quindi il 3 gennaio “Esordienti U12 2012 (9-9)”; il 4 gennaio giocheranno gli “Esordienti U13 2011 (9-9)”; il 5 gennaio i “Giovanissimi U14 (11-11)”; il 6 gennaio i “Giovanissimi U15 2009 (11-11)” e infine il 7 gennaio gli “Allievi U17 2007-2008 (11-11).

Alla diciannovesima edizione sono iscritte, oltre alla Baia Alassio organizzatrice del torneo, anche l’Albenga, Golfo Dianese, Vallecrosia Accademy, l’Arenzano, l’Andora, quindi Millesimo, Benese, Roretese, San Filippo, Argentina Arma, Genova Calcio, Cheraschese, Caraglio, Ventimiglia, Villanovese, Ceriale, Boves, Bisalta, Sanremese, Val Maira, Pietra Ligure, Sori, Fossano, Finale, Mezzaluna, Bandito Sportgente, Cairese, Valle Varaita, Murazzo, Hellas Torrazza, Borghetto, Monregale, Alba Calcio, Sant’Eusebio, Busca e Centallo.