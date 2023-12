Il PAGELLONE. Celle Varazze. Piatto ricco, manca giusto un pizzico di sale

CELLE VARAZZE 6.5

La squadra è in linea con le aspettative prestagionali e le tre vittorie al termine del girone di andata contro Campese, Quiliano&Valleggia e Ventimiglia hanno dato linfa alla graduatoria delle Civette, portandole a 5 punti dalla vetta.

La sensazione è che la squadra di Luca Monteforte possa alzare ancora maggiormente i propri ritmi, migliorando i propri numero sia in fase difensiva che offensiva, complice anche il recupero dei propri giocatori più rappresentativi.

La base è buona, il tecnico è una garanzia e la società ha lavorato senza fretta e affanni in questo biennio per farsi trovare pronta al salto di categoria: ora non resta che premere sull'acceleratore per 15 partite e vedere cosa racconterà la graduatoria a fine stagione.