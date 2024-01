IL PAGELLONE. Carcarese, non tutte le ciambelle riescono col buco

CARCARESE, VOTO 4,5

Fino allo scorso agosto è stato praticamente impossibile trovare una nota stonata nel nuovo percorso societario intrapreso dalla Carcarese.

Il fato però a volte sa essere crudele e in poche settimane la dirigenza biancorossa si è ritrovata ad affrontare situazioni e difficoltà fino a quel momento sconosciute.

L'ambizione estiva era di perfezionare un organico che potesse ambire a raggiungere almeno la zona playoff, per poter tentare l'assalto all'Eccellenza. Un salto di qualità sul fronte delle aspettative che forse il club e la squadra non hanno saputo affrontare nella maniera dovuta. Subito è arrivato l'esonero di mister Chiarlone, a cui è seguito l'ingaggio di Mario Pisano per un connubio che non ha portato le soddisfazioni sperate.

Le chiavi ora sono in mano a mister Alessio Ponte, con l'obiettivo primario di concludere il campionato senza affanni, ritrovando fiducia e compattezza tecnica.