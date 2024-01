Calcio, Albenga. Il presidente Cosenza auspica un riavvicinamento della città: "Tornerà la serenità di inizio stagione. Vendere? Non ci pensiamo, ma aperti a nuovi ingressi" (VIDEO)

Ieri pomeriggio, con l'arrivo di mister Aiello al Riva, è stata l'occasione anche per il presidente Cosenza di delineare il punto della situazione dopo le tante partenze dei giorni scorsi.

Se la città e la tifoseria chiedono atti concreti a sostegno del club, il massimo dirigente ha auspicato un riavvicinamento della piazza alla dirigenza bianconera.

Sul fronte societario non sono previste novità a breve, nonostante gli incontri con l'imprenditore Parrelli e con Elio Signorelli poi, ma la possibilità di nuovi ingressi in ottica futura non viene smentita a priori.