Calcio. Il commosso addio del Borghetto ad Antonio Crispino: "Un esempio. Per noi sarai sempre prezioso"

È strano, sapere che non sei più qui con noi. Come quando le impronte sulla sabbia sono talmente nitide che ti sembra impossibile non vedere, lì nei dintorni, chi le ha lasciate. Così nitide che non fa niente, se non sei più un bimbo che gioca: devi posare i piedi lì nel solco, perché senti che quello è il Luogo dove camminare, il posto in cui sei chi sei. E sai chi sei. Così profonde che non esiste mareggiata in grado di cancellarle.