Imperia calcio, mister Buttu: "Occorre rimanere sul pezzo perché la ripresa del campionato è insidiosa per tutti”

Il big tra Imperia e Rivasamba, domenica 7 gennaio, per aggiudicarsi il dominio del campionato, si disputerà a Ospedaletti e non come era capitato finora sul neutro di Andora, a causa dei lavori di realizzazione della "Cittadella dello sport".

Della marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato parla mister Pietro Buttu, tecnico della capolista Imperia: “Ci stiamo preparando bene in vista della ripresa con il Rivasamba. I ragazzi sono tutti a disposizione ad eccezion fatta dello squalificato Costantini. Alla ripresa la squadra si è presentata nel migliore dei modi. Il nostro intento è quello di ripartire subito forte tenendo comunque conto che la finale di Coppa Italia vinta proprio contro il Rivasamba è una cosa che dobbiamo lasciarci alle spalle perché adesso si riparte da zero, anzi dovremo fare attenzione alla loro voglia di rivalsa. Loro sono una squadra che nel girone d’andata ha dimostrato di essere forte, organizzata e con qualità.

"Ovviamente la vittoria per noi sarebbe molto importante però sappiamo che la ripresa del campionato è sempre insidiosa. Però conoscere il valore dell’avversario che andremo ad affrontare ci fa capire che dovremo stare sul pezzo".

"Torneo di beneficenza al quale abbiamo partecipato? Avevamo preso un impegno e lo abbiamo onorato, anche perché si trattava di beneficenza in favore della Croce Bianca. Abbiamo fatto una sgambata, mancavano molti giocatori e quindi è stato utile partecipare per provare un po’ tutta la squadra, eravamo anche reduci da un lavoro atletico pesante sulle gambe, ma ciò non toglie che il 7 ci faremo trovare pronti ai nastri di partenza”, conclude Buttu.