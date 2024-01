Calcio a 5. Domani le finali di Coppa a Quiliano: In campo Città Giardino, Bordighera e Vallecrosia Academy

Presso l'impianto quilianese si terranno infatti le finali regionali di Coppa Italia di Serie C, maschile e femminile.

Per i ragazzi in campo il Bordighera Sant'Ampelio e il Città Giardino Marassi alle ore 17:00, preceduta alle 14:30 dalla sfida in rosa sempre tra il Città Giardno e il Vallecrosia Academy.