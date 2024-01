Dakar, l’equipaggio composto dal dianese Luciano Carcheri e Fabrizia Pons scala posizioni

Prestazione convincente per l’equipaggio composto da Luciano Carcheri e Fabrizia Pons che sull a Isuzu Vehicross #718 ha scalato alcune posizioni ed è in lizza per la top ten di categoria H1 quando manca la seconda metà dell’estenuante tappa Marathon.

Lo sforzo non è però ancora finito, dato che la tappa Marathon, per regolamento, unisce due frazioni che fra di loro non hanno una vera e propria assistenza. I concorrenti, infatti, hanno pernottato nelle tende come si era soliti fare negli anni d’oro della competizione e ripartiranno oggi verso Al Hofuf dove si concluderà la Marathon dopo altri 590 chilometri per un totale che si avvicina ai 1000 chilometri in due giorni.