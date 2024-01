Dakar, giornata epica per l’equipaggio Carcheri - Pons a bordo della Isuzu Vehicross #71

Ma come spesso accade nel rally raid più famoso del mondo, la sfida non è solo contro il cronometro, ma è anche costellata di episodi, come in questo caso: una perdita d’olio dal cambio ha rallentato i portacolori della Squadra Corse Angelo Caffi, che dopo aver coraggiosamente effettuato un primo intervento nel deserto, hanno optato per essere trainati al bivacco onde evitare di arrecare danni maggiori alla vettura.