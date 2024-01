Danza. Gli alassini Daniela Billeci e Carmine Tamburro finalisti ai Campionati Italiano Fids

“Grande soddisfazione – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Alassio e Consigliere con incarico allo Sport, Roberta Zucchinetti – per l'importante qualificazione in finale di Daniela Billeci e di Carmine Tamburro, che regalano con la loro performance un nuovo e importante risultato nello sport ad Alassio e a tutta la nostra regione. Attendiamo ora i Mondiali, congratulandoci con questi due ballerini eccellenti”.

“Questo risultato – dichiara Cinzia Salerno, Consigliere alle Pari Opportunità del Comune di Alassio e Presidente Fidapa sez. Alassio – ci riempie di gioia per l'importante traguardo sportivo raggiunto e per l'affetto e la collaborazione che da tempo lega la nostra Amministrazione Comunale a Daniela Billeci, membro di Fidapa che con la sua Associazione Asd Fitness Blue Gym di Alassio sostiene sempre con impegno e attenzione la nostra importante iniziativa “Ottobre in Rosa per Alessia”, a favore di Airc”.