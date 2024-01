Tennistavolo: Toirano "Sensei" ai playoff in C Master, Leonardo Ponassi sul podio nell'Under 21

In Serie C Master, la formazione Toirano "Sensei" ha vinto il girone A e accede così ai playoff regionali. Il team composto da Andrea Marino, Andrea Abete e Roberto Pesce, dopo aver battuto 3-0 il Regina Sanremo e l'Arma Taggia "A", ha avuto la meglio sull'Arma Taggia "B" per 3-1, riscattando la sconfitta dell'andata patita con identico punteggio, ottenendo il primato grazie al maggior numero di set conquistati negli scontri diretti.