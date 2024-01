Rari Nantes Savona. Dopo Euro 2024, subito il collegiale pre mondiale. Convocati anche Patchaliev e Guidi, oltre a Bruni e Nicosia

Di rientro da Zagabria, dopo alcuni giorni da poter trascorrere in famiglia, gli azzurri si ritroveranno in raduno collegiale a Ostia, presso il Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa, dal 21 al 26 gennaio in preparazione di campionati del mondo. Rosa allagata a 24 giocatori.

I convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvarosi), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Andrea Patchaliev e Mario Guidi (RN Savona), Davide Occhione (Telimar Palermo), Francesco Cassia e Filippo Ferrero (Ortigia 1928).



Nello staff, con il commissario tecnico Alessandro Campagna, l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Luca Damato, i fisioterapisti Riccardo Cipolat e Michele Mannarini, i video analisti Paolo Baiardini e Francesco Scannicchio.