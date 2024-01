Calcio. Torneo delle Regioni, a Genova il sorteggio dei tornei

Conto alla rovescia per il sorteggio ufficiale dei gironi della più longeva ed imponente manifestazione di calcio giovanile della LND, riservata alle rappresentative Regionali delle categorie Under 19, Under 17 e Under 15 maschili e calcio femminile.

L'evento, organizzato dal Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti, è in programma dal 22 al 29 marzo 2024 e prevede l'incoronazione della miglior squadra di ogni categoria dopo lo svolgimento di 150 incontri complessivi programmati all’interno di ben 10 impianti di Genova. Le finali si terranno presso il My Sport Sciorba Stadium. Sono previsti 2100 partecipanti. Il Torneo delle Regioni è un evento ufficiale del calendario di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport".

Al sorteggio interverranno il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, il vicepresidente vicario Christian Mossino, il presidente del Comitato ligure e vicepresidente nazionale Giulio Ivaldi e l'intero Consiglio federale. Rappresenteranno le Istituzioni le assessore allo sport Alessandra Bianchi (Comune di Genova) e Simona Ferro (Regione Liguria).