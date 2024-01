Rugby: il 2024 del Savona si apre con la vittoria sul Cernusco, festa grande allo scadere

Il primo match del 2024 sorride, anche se con estrema fatica, in un match molto equilibrato valido per il girone 1 della serie B nazionale. Occasione speciale, in quanto il Cernusco, team lombardo già incontrato nei playoff 22/23 che hanno visto i liguri qualificarsi nella serie superiore, seguiti dalla formazione ospite nella stagione successiva, sono allenati dal savonesissimo Michele Tobia, che partendo dal campo biancorosso ha costruito una carriera che lo ha portato a giocare in eccellenza a Noceto (Crociati Rugby) ed a Beauvais in Fedèral 1 francese.

Le due formazioni occupano la medesima posizione in classifica, ma alla fine degli 80 minuti, per un solo punto, sarà il fattore campo a fare la differenza, insieme al grande impatto dei cambi decisi durante il match dall’allenatore savonese Andrea Costantino. Partita piacevole, con le due squadre che dopo un breve momento di studio spingono sull’acceleratore: il Cernusco nella prima frazione conduce il gioco, gestendo molto bene i punti d’incontro e le touche, e riuscendo a portarsi avanti con il punteggio, prima grazie ad un calcio piazzato del mediano di mischia Barletta, pareggiato dopo pochi minuti dall’estremo savonese Franceri, e subito a seguire trovando il bersaglio grande con Motta al termine di un’azione molto lunga e strutturata. Il match si mantiene su questo binario, con il n.9 degli ospiti nuovamente preciso al piede in due occasioni, che regala altri 6 punti alla sua squadra e consolida il primo tempo sul risultato di 3 a 16.

La seconda frazione è invece ad impronta savonese: i biancorossi (oggi in divisa blu) si riorganizzano, e con le forze fresche a disposizione riescono a riprendere le redini del match, in particolare nelle mischie chiuse, che diventano un’ottima opportunità per lanciare azioni di gioco che diventano finalmente redditizie grazie a Franceri, che segna e trasforma la meta che riapre la partita. I padroni di casa riprendono ulteriormente vigore, e tornano a credere nella possibilità di recuperare il gap: dopo diverse folate offensive sarà Fanciulli, impact player per definizione, a trovare la volata giusta verso la meta. Franceri trasforma, portando le due squadre a soli due punti di distacco. Manca veramente pochissimo alla fine del match, ma è proprio grazie al dominio acquisito in mischia che i savonesi trovano un calcio che vale oro: Franceri chiude cosi la partita con un 4/4 al piede, come il lombardo Barletta che potrà vantare uno score di 5/5. Ma la trasformazione dell’estremo savonese ha un valore aggiunto, perché porta i suoi sul 20-19, risultato che si consoliderà nella manciata di minuti che rimangono da giocare.

Archiviata quindi la pessima esperienza del match precedente con il Rho, per i savonesi, dopo la soddisfazione della vittoria conquistata con fatica con Cernusco, si prospetta la lunga trasferta in Sardegna, per affrontare il Capoterra nella prossima giornata che chiuderà il girone d’andata e potrà consentire di tirare un primo bilancio stagionale.

Per i savonesi sono scesi in campo: Baccino, Magnaghi, Di Murro, Urbani, Fazio, Franchello, Paoletti, Pivari (c), M. Bernat, L. Bernat, Rossi, Briano, Correoso, Vallarino, Franceri.

A disposizione: Dini, Shehu, Maruca, Ramaj, Guida, Spairani, Fanciulli.

Per il Cernusco sono scesi in campo: Buratti, Dudi (c), Mezzalira, Boccardo, Barbieri, Campo, Colombo, Formichetti, Barletta, Radice, Motta, Rocchio, Brioschi, Di Pietro, Green. A disposizione: Manzoni, Rebuzzini, Monti, Ticozzi, Sironi, Moioli, Licci