Calcio, Città di Savona. Domenica la prima per mister Biffi: "La squadra ha individualità interessanti. Difesa a tre? E' un aspetto su cui abbiamo lavorato"

Ancora 48 ore di attesa e il primo Città di Savona di mister Biffi sarà finalmente in campo, in una partita dal peso specifico particolarmente alto, visto che gli striscioni affronteranno il Borgio Verezzi, attualmente seconda forza del torneo.

Un confronto serrato, che stimola non poco il nuovo allenatore biancoblu.

Mister, come sono andate queste prime settimane di lavoro?

"Direi bene. Ci siamo reciprocamente conosciuti, abbiamo lavorato e ho avuto modo di verificare la presenza di elementi anche importanti per la categoria. La nota atipica è stata la motivazione del subentro:salire in corsa su un treno che stava viaggiando su buoni ritmi capita di rado. Le motivazioni personali di mister Frumento hanno avuto però giustamente la precedenza su tutto".

"Penso che chi veda il campionato da fuori si stia divertendo. L'Albissole è prima e mi han detto che sta meritando da imbattuta questo piazzamento, noi abbiamo il dovere di lottare fino alla fine per il primato a partire dalla gara contro il Borgio, poi eventualmente potremmo anche ricorrere ai playoff, ma puntare alla vetta dev'essere la nostra ambizione".

"Ho le mie idee sulle quali non intendo concedere deroghe. Negli allenamenti pretendo una certa intensità e con le dirigenze che ho avuto ho sempre rivendicato piena autonomia. Essendo l'allenatore spetta al sottoscritto decidere chi va in campo o come suggerire a un giocatore di calciare il pallone".