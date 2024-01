Calcio. Promozione. Il Bragno fa due su due nel derby, il rigore di Di Martino piega la Carcarese (1-0)

BRAGNO - CARCARESE 1-0 (65' Di Martino rig.)

FINISCE QUI! IL BRAGNO FA SUO IL DERBY CON LA CARCARESE. Decide il rigore di Di Martino nella ripresa, biancorossi al primo ko in questo girone di ritorno

94' fischiato fallo in attacco ai biancorossi, il Bragno neutralizza anche quest'ultimo tentativo biancorosso

91' punizione dalla trequarti battuta da F. Moretti, pallone leggibile direttamente tra le braccia di Imbesi

90' cinque di recupero

87' Bignoli conquista un preziosissimo corner che spezza i ritmi in questo finale

81' rimedia il cartellino anche Bianchi per una trattenuta su Bignoli. F. Moretti intanto rileva Croce

80' Puglia in ritardo su Alò, Ucci estrae il giallo

79' il Bragno continua a non concedere praticamente nulla all'avversario, Carcarese costretta a forzare la giocata per arrivare con pericolosità dalle parti di Imbesi

77' punizione dal limite di F. Brignone, la barriera neroverde si oppone sventando la minaccia

74' ecco il momento di Saviozzi, Carcarese super offensiva nel tentativo di raddrizzare il punteggio. E intanto gli animi in campo iniziano a scaldarsi...

73' Adami inserisce anche Puglia, fuori Cirio

72' fatica la Carcarese a rendersi pericolosa, situazione ideale per il Bragno, che gioca molto compatto chiudendo tutte le linee di passaggio

70' Zizzini e Bianchi le mosse di Ponte, escono L. Moretti e Diamanti. Nel Bragno tocca a Gamba al posto di Jovanov

68' resta a terra proprio l'autore del gol dopo un duro contrasto con Diamanti nel cerchio di centrocampo, sembra però in grado di proseguire il capitano neroverde

65' DI MARTINO! Destro incrociato dagli undici metri, spiazzato Giribaldi. 1-0 Bragno al "Ponzo"

64' RIGORE PER IL BRAGNO: Ucci ravvisa un braccio largo di un difensore biancorosso sullo spiovente dalle retrovie di Rizzo, qualche attimo di esitazione prima di indicare il dischetto, proteste da parte della Carcarese

61' Alò per Spozio, primo cambio ordinato da mister Ponte

60' ammonito Jovanov per proteste: l'attaccante neroverde non ha gradito il fallo fischiatogli contro dopo un contrasto spalla a spalla con Spozio

58' Brovida se ne va destra, mette in mezzo un pallone che F. Brignone lascia a Della Rossa, l'ex Vado va giù in area, ma per il direttore di gara è tutto regolare

56' la conclusione improvvisa di Di Martino: destro dai venticinque metri che chiama Giribaldi alla parata all'altezza dell'incrocio, occasione neroverde

55' Brovida ci prova dalla lunga distanza, il numero sette biancorosso trova deviazione e giro dalla bandierina, che non crea problemi alla porta di casa

54' F. Brignone è bravo a tenere vivo un pallone ormai destinato a oltrepassare la linea di fondo, cross arretrato per il velo di Brovida, Della Rossa perde però l'attimo al momento del tiro e il Bragno spazza

51' Croce in verticale a cercare un compagno che non c'è, poi è Della Rossa che tenta di servire F. Brignone, esce facile Imbesi che fa suo il pallone

48' ripresa iniziata sulla scia del primo tempo: tanta densità in mezzo al campo, percentuali alte di agonismo, ma qualità di gioco non eccelsa

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo: partita molto fisica ma con pochi spunti degni di nota. Inevitabile lo 0-0 all'intervallo

39' angolo di Brovida sul primo palo, F. Brignone di testa taglia davanti a tutti ma trova solamente l'esterno della rete

37' la parata di Imbesi sul diagonale di Brovida servito da F. Brignone, sull'angolo successivo allontana ancora con i pugni il portiere neroverde

32' Brignone F. imbuca per Della Rossa, anticipato dalla chiusura di Amud: la Carcarese sta cercando di alzare il proprio baricentro in questa fase. Latitano però le occasioni da rete

26' Risso per Turco, Adami costretto ad operare il primo cambio per un problema fisico del suo numero cinque

22' cross di Brovida sul secondo palo, Della Rossa raccoglie e calcia col mancino, conclusione masticata che si perde in fallo laterale

20' punizione dal limite per il Bragno, Ucci di Genova ravvisa un tocco di braccio di un giocatore biancorosso, calcia due volte Di Martino che trova in entrambi i casi la respinta della barriera avversaria

16' ci prova anche Jovanov a gestire palla e a calciare dopo il lancio dalle retrovie di Di Martino, Giribaldi controlla senza problemi

14' rischia grosso in impostazione la Carcarese, Giribaldi rischia in uscita dopo aver sbagliato il rinvio, ma il Bragno non ne approfitta e l'occasione sfuma

12' Tubino lanciato in profondità resiste alla carica del diretto marcatore e calcia col destro senza però trovare lo specchio, primo squillo da parte della squadra di Adami

10' terreno di gioco in condizioni di gioco non certo ideali per sviluppare una manovra fluida e precisa, le squadre stanno cercando di assestarsi e di prendere le giuste misure

5' A. Brignone commette fallo su Bertoni proprio all'altezza del vertice dell'area, punizione Carcarese battuta da F. Brignone, ha la meglio la difesa neroverde che allontana la minaccia

1' si parte! Giornata fredda al "Ponzo", ma è gremita la tribuna dell'impianto valbormidese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

BRAGNO: Imbesi, Cirio, Brignone A., Negro, Turco, Amud, Bignoli, Rizzo, Jovanov, Di Martino, Tubino

A disposizione : Richero, Di Noto, Puglia, Martini, Risso, Bovio, Monni, Gamba, Laudando

Allenatore : Adami

CARCARESE: Giribaldi, Moretti L., Bonifacino, Croce, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Diamanti, Brignone F., Della Rossa

A disposizione : Delfino, Gualberti, Bianchi, Manfredi, Moretti F., De Matteis, Zizzini, Saviozzi, Alò

Allenatore : Ponte

Arbitro: Ucci di Genova

Assistenti: Zanin e Muschetti