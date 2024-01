In Austria, nella città di Hard, sabato 20 gennaio si è disputata una gara internazionale con atleti provenienti da 9 nazioni differenti. Gli atleti della Polisportiva Quiliano Karate Asd Alice Calcagno nella categoria under 16 -47 kg si è aggiudicata una splendida medaglia d'argento.

In gara per la nostra società anche Mattia Zamagni nella categoria under 16 +70 kg che vince il primo incontro, ma perde il secondo.

Ad accompagnarli il tecnico Roberto Calcagno.