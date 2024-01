Giornata a tutto pallapugno per il presidentte del Coni Giovanni Malagò

Il mondo della pallapugno ha incontrato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Lo ha fatto, martedì 30 gennaio, a Castiglione Falletto, nella sala delle conferenze della cantina Terre del Barolo, guidata dal presidente Paolo Boffa. All'evento organizzato dalla Fipap, presente con il presidente Enrico Costa e tutto il Consiglio federale, hanno portato il proprio saluto: il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il presidente delle Fondazione Crc Ezio Raviola e il sindaco di Castiglione Falletto Paolo Borgogno. Presenti, tra le altre autorità civili, militari e sportive, il presidente di Banca d'Alba Tino Cornaglia e il patron della Siscom Renato Sevega, i quali hanno confermato il rispettivo sostegno alla Federazione italiana pallapugno anche per la stagione 2024.

Dopo la consegna di una targa di ringraziamento a Romano Sirotto e a Gian Pietro Pepino, segretari della Fipap del recente passato e del presente, sono state presentate al presidente Malagò tutte le formazioni di Serie A e Serie B che parteciperanno quest'anno ai rispettivi campionati. Successivamente sono saliti sul palco i vincitori dei cinque campionati 2023 del settore giovanile (la Pro Paschese per l'Under 21, la Virtus Langhe per gli Allievi, la Subalcuneo per gli Esordienti, il Ricca per i Pulcini, la San Leonardo per i Promozionali) e le ragazze degli Amici del Castello, tricolori del campionato femminile. Presenti anche gli atleti e le atlete delle Nazionali maschile e femminile e i vincitori di scudetto degli ultimi cinquant'anni.

La chiusura dell'incontro è toccata al presidente Malagò, il quale ha poi ricevuto dal presidente Costa: il libro 100 anni di pallone elastico con la firma in originale dei campionissimi Augusto Manzo e Felice Bertola, la felpa e la maglia della Nazionale, un pallone autografato e una bottiglia di Barolo del 1959, suo anno di nascita.