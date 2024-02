Calcio. Serie D. Cuore rossoblu! Il Vado batte il Varese grazie al sigillo di Loreto Lo Bosco

VADO - CITTA' DI VARESE 1-0 (Lo Bosco 50')

53' FINISCE QUA!

52' ancora un minuto, un po' di tensione tra Donaggio e Perissinotto

51' punizione battuta direttamente in porta, blocca Fresia in due tempi

50' tocco di mano di Pera, ma giudicato fuori area dall'arbitro! Punizione vicino alla bandierina per gli ospiti

49' Donaggio! Blocca Ferrari

48' cross in area e fischiato un fuorigioco al Varese, riparte con calma il Vado. Cambio per i rossoblu: Spanu al posto di Dodaro

47' Merkaj sfiora il raddoppio, palla sull'esterno della rete

46' Banfi dal limite colpisce malissimo, quasi innocuo il Varese quest'oggi

45' sei minuti di recupero

43' altro fallo prezioso conquistato da Pera, intanto dentro Manes per Cenci, rinforza gli ormeggi Cottafava

41' giunta un'altra ambulanza a portare via Loreto Lo Bosco, partono altri applausi da parte del Chittolina. Un augurio di pronta guarigione da parte della nostra redazione

39' assedio Varese, non esce piu il Vado

37' prezioso Pera, conquista un fallo dal limite della propria area, respira il Vado

35' sta provando a spingere il Varese

33' Varese in avanti, ma tiro poi alto da parte di un giocatore

31' esce l'attaccante, in lacrime, applausi da parte del Chittolina e dentro Merkaj

30' ancora gioco fermo, ammonito Dodaro ma preoccupano le condizioni di Lo Bosco, l'attaccante si è accasciato e sta dicendo: "Mi è uscita la spalla"

26' Lo Bosco in tuffo, palla sul fondo, sempre pericoloso l'attaccante

25' giallo per Fresia, perdita di tempo da parte del portiere di casa

24' fuori Zazzi e dentro Musumeci, altra mossa del Varese

23' ammonito Lo Bosco, punita la trattenuta: punizione Varese da mettere in mezzo. Cottarelli ci arriva ma niente da fare, tentativo alto

22' fuori Ferrieri e dentro Pera nel Vado

22' sta facendo fatica il Varese, nessuna reazione dopo il gol da parte della squadra di Cotta

21' gioco fermo per assistere Lo Bosco, accasciato a terra

19' punizione Varese battuta da Vitofrancesco, palla in mezzo ma tutto fermo per fallo in attacco

13' poco prima invece corner respinto dalla difesa del Vado e tiro da fuori di Vitofrancesco che termina alto

12' doppio cambio Varese: fuori Ortelli e Liberati per Stampi e Perissinotto

11' Ferrieri dritto sulla testa di Lo Bosco, l'attaccante ci arriva ma lo stacco è alto. Bene il Vado in questi primi minuti di ripresa

5' LO BOSCO! VADO IN VANTAGGIO! Tiro dal limite che va ad insaccarsi alla destra di Ferrari, gran conclusione del numero nove

2' Benacquista ferma Lo Bosco, fallo ma non giallo per il direttore di gara

15:35 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

48' si chiude la prima frazione con ancora in atto i soccorsi a Cannistrà, rimasto a terra a centrocampo, non si è praticamente giocato il minuto di recupero assegnato

46' Dodaro mette in mezzo dove arriva Lo bosco che riesce a trovare la zampata, tutto però fermo per fuorigioco. Intanto gioco fermo per una gomitata in mezzo al campo ai danni di un giocatore del Vado, soccorsi in atto

45' altro piazzato conquistato da Cenci, posizione piu lontana dall'area. Un minuto di recupero

41' mini timeout per Cottafava, approfittando di un momento dedicato alle cure di un giocatore del Varese, va a colloquio con Casazza e gli altri

38' rimessa di Ferrieri, Lo Bosco usa il corpo e parte, palla poi sulla destra a Valagussa che non riesce a concludere bene, si riparte da Ferrari

36' sfida che non decolla, tantissimi gli errori tecnici

34' palla sanguinosa persa in impostazione dal Vado, sfera che finisce poi a Liberali che in area, da posizione defilata, prova il tiro sul primo palo, Fresia blocca

33' Ferrieri provvidenziale ad anticipare Liberali e a mettere in angolo. Sul corner arriva lo stacco di Cottarelli, palla sul fondo

30' primo ammonito della gara Ferrieri, trattenuta a fermare la ripartenza di Liberali

25' bella incornata di Donaggio sul cross di Ferrieri, vola Ferrari che riesce a respingere. Prima grande occasione della gara

23' 4-3-3 per il Varese, solito 3-5-2 per il Vado che diventa 5-3-2 in fase difensiva

21' Valagussa duro su Ortelli, fallo ma nessuna sanzione

20' non soddisfatto mister Cotta di questi primi minuti, tanti richiami verso i propri giocatori

15' poco da raccontare, tanta lotta in mezzo al campo

13' Lo Bosco dritto sulla barriera, sulla ribattuta ci riprova, palla sul fondo

12' Cenci conquista una punizione dal limite, bella finta di corpo del numero 6

10' prova Dodaro dal limite dopo che ha ricevuto da Lo Bosco, palla sul fondo

1' subito Varese che arriva alla conclusione con il colpo di testa di Liberati, Fresia si tuffa ma non interviene

14:33 partiti

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

VADO: Fresia, Cannistrà, Cenci, Dodaro, Lo Bosco, Donaggio, Opoku, Casazza, Ferrieri, Peretti, Valagussa

A disposizione: Romano, Merkaj, Manes, Fatnassi, Corsa, Calcagno, Spanu, Pera

Allenatore: Cottafava

VARESE: Ferrari, Vitofrancesco, Benacquista, Cottarelli, Molinari, Ortelli, Zazzi, Palazzolo, Banfi, Liberali

A disposizione: Cassano, Baldaro, Settimo, Malinverno, Stampi, Popovchev, Musumeci, Pisan, Perissinotto

Allenatore: Cotta

Arbitro: Alessio Vincenzi (Bologna)

Assistenti: Francesco Colucci (Padova) - Enrico Antonini (Bassano del Grappa)