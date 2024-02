Pallacanestro Alasso. Le leve principali trascinano la settimana gialloblu

D Regionale 2:

Trasferta piemontese per la prima squadra: dopo tre quarti in equilibrio i gialloblù trovano con maggiore continuità la via del canestro e vincono a Ovada una partita importante in attesa dell'ultima giornata del girone di andata.

RED BASKET 46 - ABC 72





Under 19 GOLD:

Gara giocata con buon piglio per i ragazzi che vincono a Genova. "Tutti i convocati sono stati protagonisti in campo e grazie a questo successo viene consolidato il buon piazzamento in classifica fino ad ora".

UISP RIVAROLO 47 - ANC 87





UNDER 17 TOP e SMART:

Due partite per i ragazzi della squadra B nella fase TOP e due bei successi con Loano in casa e in trasferta a Genova conclusasi con un bel pomeriggio a Fiumara: "Non dimentichiamo che stiamo affrontando questo campionato quasi interamente sotto leva ed essere nella fase TOP è un bel punto di partenza, ora vediamo dove possiamo arrivare".





ABC B 78 - LOANO 43

SESTRI 38 - ABC B 78





UNDER 15 ECCELLENZA PIEMONTE:

Trasferta a Chieri dove affrontiamo la quarta in classifica e sull'onda della vittoria di Sinner avvenuta pochi minuti prima del match rimontiamo da -21 ottenendo la prima vittoria in trasferta dopo i tre successi casalinghi: "Stiamo dimostrando di poterci stare in questo campionato e per la prima volta da inizio stagione avevamo anche il roster al completo"

BEA CHIERI 64 - ABC 66



UNDER 13 MASCHILE: Due impegni settimanali con successo in trasferta con gli amici de Le Torri al termine di un bel match e casalingo con Loano dove inizialmente patiamo la difesa molto contenitiva loanese: "Ancora una giornata poi il cammino si farà decisamente in salita con l'ingresso tra le prime otto squadre di tutta la liguria, non sarà facile ma sarà tutta esperienza utile a crescere".

LE TORRI 32 - ABC 79

ABC 83 - LOANO 32

UNDER 13 FEMMINILE: Due partite con una sconfitta casalinga contro la zona e i blocchi di Cestistica Sv e bella prestazione in trasferta a Santa Margherita con sosta successiva a Fiumara. "Il gruppo si sta amalgamando bene e questo è già un buon passo in avanti per il futuro femminile. Quest'anno abbiamo prima squadra femminile, under 17, under 15 e under 13 femminile, siamo proprio contenti".

ABC 33 - CESTISTICA 53

TIGULLIO 32 - ALASSIO 61





MINIBASKET:

Bel pomeriggio a Finale per i nostri Aquilotti Big con tante mini partite e tanto entusiasmo tra le due squadre: "I gruppi minibasket devono prediligere la parte ludica, logicamente con giochi volti a far migliorare i bimbi e l'appuntamento di Finale Ligure è stato un ulteriore tassello per raggiungere gli obiettivi".