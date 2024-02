Calcio, Torneo delle Regioni. Alassio è pronta. Il sindaco Melgrati: "Occasione di indotto per tutta la città"

Ad accoglierli il Sindaco di Alassio Marco Melgrati e il Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere con incarico allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, i quali hanno dichiarato: “Siamo onorati di ospitare ad Alassio, a marzo, il più importante torneo della lega dilettantistica della Figc. Un appuntamento di estrema rilevanza per la nostra città, che sottolinea il suo ruolo di primissimo piano nello sport ai più alti livelli, frutto dell'impegno della nostra Amministrazione in sinergia con la società partecipata Gesco che gestisce le nostre strutture sportive. Ma non solo: questa è infatti un'occasione davvero importante che porterà un notevole indotto in termini di presenze nella nostra città, offrendo un grande vantaggio alle strutture ricettive, ai ristoranti, ai bar e alle attività commerciali”.