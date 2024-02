Calcio, Promozione. Sarà un grande pomeriggio: battaglia in vetta, punti di piombo in coda

La ventesima giornata rappresenta uno spartiacque importante del campionato.

I verdetti provenienti oggi dal girone A potrebbero infatti avere effetti non di poco conto sulla graduatoria.

La San Francesco cerca punti utili in casa del Pontelungo per evitare il rientro delle dirette concorrenti: il Celle Varazze in primis, alle 15:00 in campo al Ceriale, mentre la Sestrese testerà la reazione del Finale dopo le veementi dichiarazioni di domenica scorsa da parte di mister Biolzi.

Nelle retrovie appare come un vero e proprio spareggio Camporosso - Quiliano & Valleggia, ma occhio anche a Bragno - Pra. Un successo dei valbormidese porterebbe la squadra di Adami fuori dalla zona playout, ma se dovessero prevalere i gialloneri si creerebbe un solco non indifferente tra gli spareggi retrocessione e le acque più tranquille della classifica.

Impegni interni per Legino e Carcarese, con Campese e San Cipriano, completa il programma Praese - Ventimiglia.

Il programma: