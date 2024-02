Calcio, Legino. 300 volte Semperboni, ieri il club ha celebrato il traguardo del difensore verdeblu

Nella redazione dei tabellini del Legino il nome di Roberto Semperboni è sempre stata una costante nell’ultima decade. Il difensore è diventato infatti un autentico riferimento tecnico e umano all’interno dello spogliatoio di mister Tobia.

Il tempo è letteralmente volato e ieri è stato tagliato il traguardo delle 314 presenze con la casacca verdeblu.

La cifra tonda è stata raggiunta nel girone di andata, in concomitanza della sfida con il Quiliano&Valleggia.

Il sodalizio savonese ha celebrato ieri, in concomitanza al 4-2 sulla Campese, la ricorrenza con le foto di rito insieme al presidente Carella, al direttore sportivo Damonte e al tecnico Fabio Tobia.

“Siamo orgogliosi - ha dichiarato il club - di celebrare questo record storico anche con una vittoria in cui Roberto ha indossato come da diversi anni a questa parte con la fascia da Capitano al braccio.

Da quota 300 infatti Roberto ha la possibilità di allungare questo record, gli auguriamo grandi successi, sia per il suo rendimento in campo sia per la persona meravigliosa che si è dimostrata da sempre con e senza la maglia del Legino addosso. Grazie SEMPERBONI".