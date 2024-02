Calciomercato, Eccellenza: l'ex blucerchiato Luca Rizzo per la Voltrese

Il comunicato:

"La Voltrese mette la ciliegina sulla torta. Il Direttore Sportivo Migliardo Paolo è lieto di annunciare l arrivo di Luca Rizzo a rinforzare l'organico a disposizione di Mr. Sciutto, dopo l importante vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il Busalla. Centrocampista classe 1992,vanta più di 200 presenze nei professionisti tra Sampdoria, Bologna, Spal e Atalanta in serie A, Modena e Livorno nella serie cadetta. Nelle ultime stagioni si è avvicinato a casa giocando in serie D con Ligorna e Lavagnese dalla quale si è svincolato a fine anno. A Luca un grandissimo benvenuto da parte del Presidente Ottonello e da tutta la società. Sarà fonte di stimolo e crescita per tutto l'ambiente gialloblu".