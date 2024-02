Calcio, Pontelungo. I granata e Alizeri rallentano la capolista S. Francesco: "Giocare al Riva non è facile per nessuno"

E’ sicuramente un pari più che positivo quello conquistato dal Pontelungo nello scontro con la capolista San Francesco Loano, la squadra di Zanardini ha infatti fermato sull’1 a 1 i rossoblù al termine di una gara maschia e mai scontata.

“E’ sicuramente un buon pari, finalmente siamo riuscita a giocarcela con il Loano dopo alcune brutte gare” – le parole del laterale Lorenzo Alizeri – “E’ stata una partita divisa in due, da un lato il primo tempo in cui entrambe le squadre hanno giocato compatte, tanti contrasti giocando in 50-60 metri, dall’altro il secondo in cui è aumentata la stanchezza e quindi si è giocato più di ripartenza, non a caso entrambe le reti sono propiziate da azioni di questo tipo. Un punto che ci teniamo stretto e che ci godiamo, confermando che venire a giocare al “Riva” non è mai facile”.

Con la salvezza acquisita ora non resta che sognare: “Proveremo a rimanere in questa posizione fino alla fine, avremo degli scontri diretti che andranno affrontati con la massima concentrazione e determinazione, ma se questo è lo spirito non possiamo che far bene”.