Celle, approvato il progetto di restyling del parco della Natta: verrà realizzato un percorso fitness

Un progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un percorso fitness all’aperto nel parco della località Natta e per il potenziamento della mobilità a piedi e con e-bike per una cifra complessiva che si attesta sui 67mila 409 euro.

Lo ha approvato il Comune di Celle Ligure dopo che era stato finanziato nel maggio 2023 dal Ministero del turismo insieme al Ministero dell’ Economia e delle finanze e cofinanziamento per un importo di 33mila 717 euro (il resto stanziato invece dall'amministrazione).

All’interno del parco, presente all'incrocio con via Postetta, sono già presenti alcuni attrezzi ormai in stato di abbandono e di degrado che saranno sostituiti con nuove attrezzature con lo scopo di ripristinare il percorso attrezzato di circa 400 metri.

Gli interventi prevederanno il decespugliamento e le potature, lo smontaggio delle attrezzature esistenti, l'installazione di nuovi attrezzi ed elementi di arredo e la manutenzione dei lampioni.

In alcuni tratti sono presenti situazioni di fondo dissestato (fondo sconnesso, erosione superficiale) a causa dell'abbandono o di eventi meteorici avversi.

In quelle situazioni interverranno con la sistemazione del fondo con lo scopo di ripristinarne la regolarità e percorribilità.

Sarà previsto il posizionamento di attrezzi per flessioni, riscaldamento e stretching, per effettuare lo slalom, una panca piana, un asse d'equilibrio oscillante e un sentiero ad ostacoli.

I lavori dureranno circa 3 mesi e mezzo.

Inoltre prevedono l’implementazione dell’offerta di ricariche di e-bike in prossimità della passeggiata in centro di fronte allo Sporting Club Pesca Sportiva (verrà sostituita quella già presente) ed in Piazza dell’Assunta in località Piani.

Parallelamente al potenziamento delle unità di ricarica saranno individuati la rete e gli internodi dedicati alla mobilità ciclopedonale tramite le aree di sosta e i punti preferenziali di arrivo in paese (parcheggi, stazione ferroviaria) dando la possibilità di spostamento verso i punti di interesse a piedi o in bicicletta (noleggiabile o al seguito).

Sul territorio è prevista l’installazione di cartellonistica dedicata con diversi contenuti ed informazioni come i tempi di percorrenza, i percorsi migliori per raggiungere le zone prescelte a piedi, bici o bus, sia a scopo escursionistico che di semplice spostamento, prevedendo anche lungo i percorsi frecce di piccole dimensioni che indichino tempi e direzioni.