Calcio. Ceriale - Celle Varazze. Ecco l'episodio contestato: fallo di Schirru ed espulsione per Colombo (VIDEO)

Dopo il respingimento del ricorso, arrivato ieri pomeriggio, il Celle Varazze ha reso pubblico il video dell'episodio tanto chiacchierato di domenica scorsa.

Il direttore di gara del match contro il Ceriale ha infatti espulso Colombo, come confermato dalle sanzioni pubblicate sul comunicato, al posto di Schirru, autore della trattenuta sul giocatore avversario.

La dirigenza delle civette ha sottolineato come il fallo, rinosciuta la paternità di Schirru, avrebbe portato all'ammonizione del difensore e non all'espulsione, come avvenuto con Colombo.

Il video: