Calcio, Città di Savona, è crisi. Alla Rossiglione basta Nnanna per battere i biancoblu

Continua il momento no del Città di Savona, ancora a secco di successi contro le squadre della zona bassa della classifica.

Come prevedibile la partita è stata pesantemente condizionata dal terreno di gioco, ai limiti della praticabilità per le costanti piogge delle ultime ore. Il CdS ha chiuso la partita in 10 uomini, a causa dell'espulsione di Brazzino.

Con questo successo i genovesi salgono a quota 14, mentre gli striscioni rimangono fermi a 31.