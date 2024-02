Calcio, Eccellenza. Sabato in vetrina per Arenzano e Golfo Paradiso, si va in campo alle 19:00

Riflettori accesi questa sera a Nazario Gambino per il primo match della 21°giornata del campionato di Eccellenza.

L'Arenzano di mister Corradi riceverà il Golfo Paradiso, nel tentativo di riassaporare il gusto dei tre punti dopo il pareggio con il Pietra Ligure e la sconfitta in casa dell'Angelo Baiardo.

Vincere per i crociati significherebbe agganciare la Cairese al terzo posto, in attesa ovviamente delle gare in calendario domani pomeriggio.