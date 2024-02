Calcio, Savona Fbc. La precisazione di Umberto Maddalena: "A contattarmi per il club fu il dottor Cannella"

E' arrivata nel pomeriggio la replica di Umberto Maddalena, ex dirigente del Savona Fbc a Massimo Cittadino, dopo le dichiarazioni dell'ex presidente biancoblu di stamane.

"In merito all’intervista dell’Avv. Cittadino, che saluto, ritengo doveroso precisare quanto segue.

L'avvio della trattativa non parti' nel modo piu' assoluto dal sottoscritto.

L’interesse per il Savona calcio fu manifestato dal Dr. Sebastiano CANNELLA , sconosciuto non solo al sottoscritto ma a tutti i componenti societari.

Tramite la segreteria il Dr. Cannella chiese di poter colloquiare con il Presidente, in allora Leonardo MORDEGLIA che, impegnato in altre due trattative, mi chiese di proseguire il dialogo che si concluse dopo mesi nel verbale di subentro del 9 agosto che, per quanto mi consta, nessuna delle altre parti che avevano manifestato interesse era disposto ad accettare.

A Lei e a tutti gli appassionati dei colori biancoblu, I miei piu' cordiali saluti

Umberto Maddalena".